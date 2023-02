Ladendiebe in Supermarkt in Dessau gestellt - Polizei stoppt Flucht eines Täters

Die Polizei war in der Franzstraße gefordert.

Dessau/MZ - Zwei Ladendiebe hat ein 48-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Montag gegen 18 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Franzstraße gestellt.