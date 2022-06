Ladendieb in Dessau ertappt - Drogerieartikel und Parfüm für über 170 Euro gestohlen

Dessau/MZ - In einem Lebensmittelmarkt in der Ernst-Zindel-Straße in Dessau hat am Dienstag gegen 16.35 Uhr ein Ladendetektiv einen 37-jähriger Wolfener gestellt, der mehrere Artikel in seiner Weste verstaute und in den Einkaufswagen legte und den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen.

In der Weste und im Einkaufswagen befanden sich Parfümerie- und Drogerieartikel für 171,92 Euro. Die herbeigerufene Polizei stellte die Identität des Diebes fest und leitete ein Verfahren ein.