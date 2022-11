Vorwürfe an „Nussknacker88“ Über 200 Mal im Mediamarkt geklaut: Ehemaliger Ladendetektiv in Dessau vor Gericht

Ein 44-jähriger Ladendetektiv ist in Dessau angeklagt, weil er in über 200 Fällen den zu bewachenden Mediamarkt bestohlen und das Diebesgut als „Nussknacker88“ im Internet verkauft haben soll. Wie alles aufflog. Was der Angeklagte sagt.