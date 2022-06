L134 zwischen Dessau und Quellendorf lange gesperrt - Brücke wird erneuert

Dessau/Quellendorf/MZ - An der Landesstraße 134 zwischen Dessau-Kochstedt und Quellendorf beginnen am Dienstag, 7. Juni, die ersten Arbeiten für den Ersatzneubau der Brücke über den Schindergraben. Zunächst wird jedoch die Baustelle eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund 670.000 Euro in das neue Bauwerk. Eine Instandsetzung der alten, mittlerweile stark geschädigten Brücke aus dem Jahr 1880 kam nicht in Betracht. Die Bauarbeiten dauern planmäßig bis Anfang November. Solange muss der Streckenabschnitt der L 134 voll gesperrt werden.

Für Pkw ist eine Umleitung über die Bundesstraße 185 und die Kreisstraße 2077 (Rosefeld-Libbesdorf-Quellendorf) ausgeschildert. Die Umleitung für den Lkw-Verkehr führt über die B 184, die L 141 und die L 136 (Lingenau-Hinsdorf-Quellendorf). Auch Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich nicht passieren, heißt es abschließend.