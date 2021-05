Kurzfristige Arbeiten an Regenwasserkanal - Köthener Straße in Dessau voll gesperrt

Die Köthener Straße in Alten ist voll gesperrt.

Dessau - Böse Überraschung auf dem Weg in der Junkerspark oder nach Mosigkau: Nach einer Vollsperrung der Köthener Straße müssen Autofahrer eine größere Umleitung fahren. Der Grund: Zwischen Plauthstraße und Diesdorfer Straße erhält die Köthener Straße kurzfristig einen neuen Regenwasserkanal.

Wie die Dessau-Roßlauer Stadtwerke am Montag auf MZ-Anfrage informierten, wurde dies notwendig, nachdem am Freitag die Daten einer Kamerabefahrung der Leitungen in diesem Gebiet ausgewertet waren. Bereits vorher hatten Oberflächenrisse im Straßenbelag auf Schädigungen im Untergrund hingewiesen.

Die Umleitung erfolgt stadteinwärts über die Hünefeldstraße, Alte Landebahn und Hermann-Köhl-Straße sowie stadtauswärts über die Mannheimer Straße, Argenteuiler Straße, Randstraße Alten. Die Bauarbeiten für den Regenwasserkanal haben am Montag begonnen und werden nach Aussage der Stadtwerke bis voraussichtlich Ende Mai dauern. (mz/sib)