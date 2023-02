Im Dessauer Norden macht Aldi Nägel mit Köpfen. In der vorigen Woche hat der Abriss der Filiale in der Roßlauer Allee begonnen.

Kurz nach der Schließung - Abriss von Aldi-Filiale in Dessau-Nord hat begonnen

Einkaufen in Dessau-Roßlau

So schnell geht Abriss bei Aldi in Nord.

Dessau/MZ - Im Dessauer Norden macht Aldi Nägel mit Köpfen. Begonnen hat in der vorigen Woche der Abriss der Filiale in der Roßlauer Allee. Das beauftragte Abrissunternehmen hat am Giebel angefangen, die Metallverkleidung zu entfernen.