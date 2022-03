Kurt-Weill-Fest will in Dessau Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzen

Dessau/MZ - Das Frank-Dupree- Trio, das Kurt-Weill-Fest sowie das Anhaltische Theater wollen am Donnerstag und Freitag (3. und 4. März) ein Zeichen der Solidarität mit der Ukrainischen Bevölkerung setzen. Statt des geplanten 5. Sinfoniekonzertes mit der Anhaltischen Philharmonie, das coronabedingt leider nicht stattfinden kann, wird ab 19.30 Uhr das Frank-Dupree-Trio mit dem Programm „Blueprint“ zu erleben sein.

Frank Dupree, der im vergangenen Jahr Artist-in-Residence des Kurt-Weill-Festes war, wird Kompositionen des in der Ukraine geborenen Komponisten Nikolai Kapustin sowie Jazz-Standards spielen.

Nach dem Konzert wird die erst im Januar erschienene CD „Nikolai Kapustin: Klaviermusik für Jazztrio - Blueprint“ verkauft. Die Einnahmen aus dem CD-Verkauf fließen an die „Ukraine-Hilfe“. Darüber hinaus kommt auch der Erlös jeder Eintrittskarte, die ab dem 1. März für die beiden Konzerte gekauft werden, der Spendenaktion zu Gute, teilen Kurt-Weill-Fest, Anhaltisches Theater und Frank Dupree mit. Von den insgesamt 1.000 Tickets sind noch knapp 300 Tickets zu haben.

Die bereits erworbenen Karten für die ursprünglich angekündigten Konzerte am 3. und 4. März behalten für diese Konzerte unverändert ihre Gültigkeit. Die Karten können auch wahlweise vor Veranstaltungsbeginn gegen Erstattung des Ticketpreises an den Theaterkassen zurückgegeben werden. Alternativ kann per E-Mail eine Stornierungserklärung an welcom@kurt-weill.de übersandt werden. Die eigentliche Rückabwicklung erfolgt dann im Nachgang.

Tickets im Online-Ticketshop unter www.kurt-weill-fest.de oder per Anruf bei der Tickethotline des Kurt Weill Fests unter 0340/611907 erhältlich.