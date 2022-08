Kurt-Weill-Fest in Dessau lüftet Geheimnis - Dieser Pianist wird der neue Artist-in-Residence

Das Festival findet vom 24. Februar bis 12. März 2023 statt. Die Festivalmacher geben bereits einen Vorgeschmack auf eine Zeitreise in die 20er Jahre. Was Sebastian Knauer auszeichnet und worauf sich Besucher schon jetzt freuen können.

Dessau/MZ - Mitten in die Sommerpause, und damit vollkommen unverhofft, platzt eine Nachricht des Kurt-Weill-Festes Dessau hinein: Beim Festival 2023 wird der Pianist Sebastian Knauer Artist-in-Residence. Das haben die Festivalorganisatoren in sozialen Netzwerken verkündet. „Wir sind stolz einen so vielseitigen Künstler präsentieren zu können“, heißt es dort.