Kuratorium will Wechsel an der Spitze im Dessau-Wörlitzer Gartenreich - Offene Fragen bleiben

Dessau-Rosslau/MZ - Nun also auch offiziell: Die Staatskanzlei teilte am Freitag mit, dass sich das Kuratorium der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz für die Historikerin Cecilie Hollberg als neue Direktorin des Gartenreichs „ausgesprochen“ hat. Damit bestätigt die Regierung die Berichterstattung der MZ, die bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht hatte, dass auf der letzten außerordentlichen Sitzung des Kuratoriums am 4. März Hollberg auf Platz 1 und die bisherige Direktorin Brigitte Mang auf Platz 2 der Wunschliste für den Vorstandsposten gelandet waren. „Hollberg würde damit auf Brigitte Mang folgen, die seit 2017 das Amt innehatte“, heißt es in dem Schreiben aus Magdeburg.

Würde? Sollte? Könnte? Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser Postenbesetzung, dass die Staatskanzlei auch in ihren Bekanntmachungen im Modus der Unwägbarkeit arbeitet. „Das Bestellungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen“, ist zu lesen. „Es laufen die üblichen Rechtsbehelfsfristen.“ Was heißt, bis zur offiziellen Ernennung könnten nun unter anderem die anderen Bewerber der Entscheidung widersprechen. Aber das ist doch immer und überall der Fall.

Bis wann soll das Verfahren laufen? Wann ist mit der offiziellen Bekanntgabe der Direktorin zu rechnen? Und hat Cecilie Hollberg, die in Florenz die Galleria Dell’Accademia leitet, das Votum angenommen und den Amtsantritt zugesagt? Fragen, die an die Staatskanzlei gestellt wurden. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, dessen Abschluss sich noch nicht genau terminieren lässt“, heißt es auf MZ-Nachfrage aus der Staatskanzlei. Man „bitte um Verständnis, dass zu Einzelheiten keine weiteren Aussagen gemacht werden“. Einzelheiten? Genau die hätten hier zur eigentlichen Nachricht gehört.

Fest steht: Kulturminister Rainer Robra (CDU), der auch dem Stiftungskuratorium vorsteht, bedankt sich bereits in dem Schreiben aus der Staatskanzlei bei Brigitte Mang, deren heftig in die Kritik geratene Amtsführung die Ausschreibung überhaupt notwendig machte, „für ihre langjährige erfolgreiche Arbeit“. Gleichzeitig lobt er die 1967 im niedersächsischen Soltau geborene Cecilie Hollberg als eine Frau, „die sich dem Kuratorium als eine international ausgewiesene Kulturmanagerin vorgestellt“ habe und die Stiftung „auf Kurs halten und auch neue Ufer ansteuern könnte“.

Könnte? Frühestens im Sommer, heißt es, wäre mit dem Dienstantritt zu rechnen.