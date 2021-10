Künstlerin hat, inspiriert von Kinderzeichnungen, fabelhafte Wesen aus Keramik geschaffen

Dessau/MZ - Wer die Welt streng durch die naturwissenschaftliche Brille betrachtet und dazu noch mit zoologischem Fachwissen vorbelastet ist, für den mag die aktuelle Sonderausstellung im Museum für Vorgeschichte und Naturkunde eine Herausforderung sein. Für alle anderen dagegen ist es ein Spaß. Die in Halle lebende Keramikkünstlerin Julia Rückert präsentiert „Fabelhafte Wesen“ - und die weichen zum Teil massiv von dem evolutionären Bauplan, den die Natur bereitgestellt hat, ab.

Eine ganz normale Taube zum Beispiel hat in der Ausstellung zwar noch gut erkennbar ihren Korpus, doch gleichzeitig auch Hörner und Flossen. In anderen Vitrinen verwachsen Kaninchen, Giraffen und Flossentiere zu einem völlig neuen Korpus. Rund ein Dutzend Mal hat die Künstlerin der Fantasie freien Lauf gelassen und originale Tierpräparate in Keramik gegossen und dabei zum Teil stark verfremdet, so dass daraus fabelhafte Wesen wurden.

Wer das Abendland durch diese auf den ersten Blick starke „Infantilisierung“ des Museumsbestands gefährdet sieht, der ist einigermaßen auf dem Holzweg. Das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte bestreitet mit dieser Ausstellung zweifelsohne neue Pfade und wird dennoch seinem Anspruch, Wissen zu vermitteln, gerecht.

Die aktuelle Sonderausstellung wurde von der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt initiiert. Im Rahmen des Projekts „Heimatstipendium“ bringt die in Halle ansässige Stiftung nach 2018 schon ein zweites Mal Künstler sowie Gedenkstätten und Museen im Land zusammen. Zehn Künstlerinnen und Künstler aus ganz Sachsen-Anhalt widmen sich in zehn verschiedenen Ausstellungen dem Bestand ihrer jeweiligen Einrichtungen, in denen sie ausstellen.

In der Doppelstadt hat die Kunststiftung Julia Rückert und das hiesige Museum zusammengebracht. Die in Halle lebende Künstlerin hatte bei der Sichtung des Bestands schon eine kleine Mammutaufgabe zu lösen. Beherbergt doch die Sammlung rund eine Million naturkundliche Exemplare aus Flora und Fauna. „Da wurden für mich schon viele Schubladen geöffnet“, blickt sie auf die Anfänge vor rund einem Jahr zurück. Ausgewählte Exemplare des Bestands wollte Rückert aber nicht einfach so in Keramik gießen.

„Von Anfang an war es mir wichtig, die Jüngsten in den künstlerischen Prozess einzubeziehen“, erzählt die Wahl-Hallenserin. Also startete sie einen Malwettbewerb, in dem Kinder aus ganz Sachsen-Anhalt ihre Lieblingstiere zu Papier bringen konnten. Da Kinder auch viel Fantasie haben, sollten sie in ihrem künstlerischen Prozess ruhig evolutionäre und biologische Grenzen sprengen. Über 200 Zeichnungen haben Rückert erreicht. Unter anderem ein „Sharktopus“ und eine „Wolfschlange“ sind eingesendet worden. Die gebürtige Münchenerin, die an der Burg Giebichenstein studierte und Halle zu ihrer Wahlheimat machte, wertete mit einer Jury die vielen kreativen Vorschläge aus. Drei Arbeiten wurden mit Preisen, unter anderem einer Jahreskarte für den Dessauer Tierpark, prämiert.

„Es gab aber viel mehr Anregungen der Kinder, die mich reizten in Form zu bringen“, erzählt die 40-Jährige. Rund ein Dutzend fabelhafte keramische Wesen werden Original-Tierpräparaten aus dem Depot des Dessauer Museums in Vitrinen gegenübergestellt. Zudem sind auch alle eingereichten Arbeiten der Kinder ausgestellt.

Ein Fabelwesen aus Keramik (Foto: Thomas Ruttke)

Präparate aus der entomologischen Sammlung des Museums hat die Künstlerin extrem vergrößert und in kleinen Mosaiken zu einem abstrakten Ganzen zusammengefügt. „Das war ein Jahr intensive Arbeit“, blickt sie zurück. Doch für den Erkenntnisprozess hat es sich allemal gelohnt. „Es gibt so viel Einzigartiges in der Welt und doch hat alles seinen Platz darin, egal ob von der Natur so bestimmt oder in unserer Fantasie, wie die fabelhaften Wesen“.

Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags, jeweils von 10 bis 17 Uhr zu sehen.