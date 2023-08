Zwei Graffiti-Künstler aus Dessau-Nord gestalten drei Strom- und Verteilerkästen in ihrem Quartier. Warum das erst der Anfang sein soll.

Künstler verschönern beschmierte Stromkästen in Dessau mit Graffiti - Lob von Passanten

Jakob Wolf (vorn im Bild) und Till Neuenfeldt bei der Arbeit in der Körnerstraße.

DESSAU/MZ - Da stehen die zwei Männer an den Strom- und Verteilerkästen in der Körnerstraße/Ecke Albrechtstraße mit Spraydosen in der Hand und werden von einigen Passanten erst einmal argwöhnisch beobachtet. Schließlich haben sich dort schon genügend Sprayer vor ihnen mit ihrer Kunst, die meist nicht über mit Spray gekritzelte Initialen hinausgeht, verewigt.