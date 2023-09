Dieter Hallervorden probte am Montag im Mitteldeutsches Theater. Am Dienstag stand es an seinem seinen 88. Geburtstag wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten und feierte sein 60. Bühnenjubiläum in der Marienkirche mit der Premiere seines aufgefrischten Soloprogramms „Stationen eines Komödianten“ zum Start der neuen Saison.

Foto: Thomas Ruttke