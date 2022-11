Kunst oder Krempel - Experten begutachten in Dessau „Schätze“ und werden auch mal deutlich

Rund 40 Gäste lassen am Wochenende in der Dessauer Kunsthalle ihre Schätze von Experten bewerten. Nicht alle Hoffnungen erfüllen sich. Ein Gobelin sorgte für eine Überraschung.

Dessau/MZ - Es hatte etwas von Wartezimmer-Atmosphäre am Samstagnachmittag in der Kunsthalle in der Dessauer Ratsgasse. Wer hier wartete, den plagten allerdings keine Schmerzen.Die Diagnose konnte trotzdem wie beim Arzt, mal angenehmer als erwartet oder aber eben auch niederschmetternd ausfallen. Denn bei „Kunst und Krempel – lieb und teuer“ kommen Wahrheiten ans Licht.