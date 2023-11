Anhaltischer Kunstverein Kunst oder Kitsch? Dessau-Roßlauer können am Wochenende private „Schätze“ begutachten lassen

Am ersten Samstag im Dezember wird in der Kunsthalle in der Dessauer Ratsgasse wieder begutachtet, was Interessenten bewerten lassen wollen. Kaum woanders liegen Überraschung und Enttäuschung so dicht beieinander.