Kulturstiftung Dessau-Wörlitz erhält digitales Ticketsystem - 40.000 Euro stehen bereit

Dessau/DPA - Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz erhält ein neues Online-Ticketsystem. Das hat die Staatskanzlei in Magdeburg angekündigt. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt habe einen entsprechenden Förderbescheid in Höhe von rund 40.000 Euro für die Umsetzung des Projektes zugestellt.

Ziel der Maßnahme sei es, einen integrierten Online- und Offline-Verkauf von Eintrittskarten für regelmäßige Führungs-, Begehungs- oder Gondelangebote sowie Sonderveranstaltungen mit und ohne Zeitbindung aufzubauen. Das Online-Ticketsystem soll in das an elf Standorten bestehende Kassensystem integriert werden. Ferner sei die Einbindung der Touristinformationen in der Region vorgesehen.

Der Förderbescheid ist nach Angaben der Staatskanzleit der erste, der aus dem Kulturinvestitionsprogramm Digitalisierung im Rahmen des EU-Förderprogramms „Recovery Assistance für Cohesion and the Territories of Europe“ (REACT-EU) zugestellt wurde. Die Kultureinrichtungen in Sachsen-Anhalt werden mit 7,2 Millionen Euro aus EU-Mitteln für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten unterstützt.

Seit Auflage des Programms im Oktober 2021 sind mehr als 100 Konzeptentwürfe zur Vorprüfung beim Landesverwaltungsamt eingegangen. Die Erteilung der Förderbescheide erfolgt über die Investitionsbank.