Soll Dessau-Roßlau das Georgium an die Kulturstiftung geben?

Dessau/MZ - Die innere Zerrissenheit der Stadträte war in der Scheune der Wasserburg, wo der Kulturausschuss am Mittwoch tagte, quasi greifbar: Sollen sie die Stadt beauftragen, mit dem Land über die Übertragung der Anhaltischen Gemäldegalerie an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu verhandeln oder nicht?