Küchengeräte entzünden sich - Feuerwehren sind zur Mittagszeit in Mosigkau gefordert

In Mosigkau ist in einer Küche ein Feuer ausgebrochen.

Mosigkau/MZ - Der Brand in einer Küche hat am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz in der Chörauer Straße in Mosigkau geführt.

Die Alarmierung erfolgte gegen 12.15 Uhr. An der Einsatzstelle angekommen, stand die Mieterin der Wohnung schon vor der Tür. Genaue Angaben konnte die Frau zum Ereignis nicht machen, sie stand unter Schock. Der zeitgleich mit der Feuerwehr eingetroffene Rettungsdienst brachte sie mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Klinikum.

Der Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr begann parallel den Löscheinsatz: In der Küche wurde auf dem Herd eine Brandstelle gefunden. Dort hatten sich auf dem Herd abgestellte Küchengeräte entzündet. Die Reste wurden abgelöscht und die Wohnung gründlich gelüftet.

Der Brandschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Mosigkau und Kochstedt mit sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften.