Einstige Dankeschönveranstaltung Kuchenbäcker feiern große Party - Waldersee erinnert mit Fest an das Hochwasser von 2003

Am Freitag und Sonnabend erlebte das Walderseefest in Dessau seine 19. Auflage. Im kommenden Jahr stehen gleich zwei Jubiläen an. Warum dann Ende August gefeiert wird.