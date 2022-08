Küche brennt in Roßlau aus - Feuerwehr bilanziert Schaden von 50.000 Euro

Dessau-Roßlaus Feuerwehren waren Dienstagmittag in der Mühlenstraße in Roßlau gefordert. Dort brannte eine Küche. Die Bewohner waren nicht vor Ort.

Rosslau/MZ - Bei einem Brand in einer Küche in der Roßlauer Mühlenstraße ist am Dienstag ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden. Das hat die Berufsfeuerwehr mitgeteilt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war am Dienstag gegen 12 Uhr alarmiert worden - und musste die Wohnungstür in der Mühlenstraße gewaltsam öffnen, weil kein Bewohner in der Wohnung war. Gegen 12.30 Uhr war das Feuer gelöscht.

Am Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Roßlau sowie Meinsdorf mit insgesamt 21 Einsatzkräften und sechs Einsatzfahrzeugen beteiligt.