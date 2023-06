Anstieg um 25 Prozent? Kritik und offene Fragen: Darum nimmt Dessau geplante Preiserhöhung für Schwimmbäder zurück

Die Eintrittspreise müssten eigentlich steigen, damit der Betrieb der städtischen Bäder Dessau nicht noch größere Löcher in den Haushalt reißt. Aber der Stadtrat will nicht so recht mitziehen.