Die geplante Teilsperrung der Zerbster Brücke in Roßlau schlägt weiter hohe Wellen. Nun gibt es eine letzte Beratung.

Krisensitzung in Sachen Zerbster Brücke - Stadtverwaltung, Ortschaftsrat und Firmen beraten

Die Zerbster Brücke in Roßlau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rosslau/MZ. - In Sachen „Zerbster Brücke“ wollen sich Vertreter der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, des Ortschaftsrates Roßlau und von betroffenen Firmen am Montag, 6. November, in direktem Gespräch austauschen und beraten.