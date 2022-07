Kriminalstatistik vorgestellt: Diese Straftat wird in Dessau-Roßlau am häufigsten begangen

Dessau-Roßlau ist eine Kriminalitätshochburg in Sachsen-Anhalt und der Region. Gegenüber 2020 wurden fast 300 Taten mehr verübt. Einen traurigen Anstieg verzeichnete die Polizei bei Sexualdelikten.

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlau ist eine Kriminalitätshochburg in Sachsen-Anhalt und der Region. Das belegen Zahlen des hiesigen Polizeireviers. So kamen in der Doppelstadt im Jahr 2021 auf 100 Einwohner rund 9,6 Straftaten. Zum Vergleich: Im Landesschnitt sind es nur 7,8 und im Bereich der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau, die auch noch für die Kreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld zuständig ist, waren es 7,6 Straftaten pro 100 Einwohner.