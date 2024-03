An einem Bus des Schienenersatzverkehrs zwischen Dessau und Köthen ist am Montag ein Streit eskaliert.

Streit um Fahrrad im Bus - Mann bedroht in Dessau Fahrer mit Messer

Der Busbahnhof in Dessau

Ein 29-jähriger Mann aus Köthen wollte den Schienenersatzverkehr nutzen und versuchte kurz nach 13 Uhr mit seinem Fahrrad in den Bus am Hauptbahnhof Dessau einzusteigen. Da im Bus allerdings kein Platz für ein weiteres Fahrrad vorhanden war, verweigerte der Busfahrer den Zutritt.

Der 29-Jährige ließ nicht locker und drängte weiter in Richtung Bus. Durch den Busfahrer und weitere Fahrgäste konnte der Mann aber am Zutritt gehindert werden. Nachdem die Türen des Busses geschlossen wurden, zückte der 29-Jährige plötzlich ein Klappmesser und drohte damit in Richtung des Busfahrers.

Der Mann konnte von der alarmierten Polizei noch vor dem Dessauer Hauptbahnhof gestellt werden. Das Klappmesser wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.