Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Bus mit 59 Menschen erreicht am Samstagabend Dessau

Die Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder kamen über Warschau in die Doppelstadt und wurden in der Notunterkunft im Anhaltischen Berufsschulzentrum aufgenommen. Viele zogen am Sonntag bereits weiter.

Dessau/MZ - Die ersten 59 ukrainischen Flüchtlinge haben am Sonnabendabend gegen 21 Uhr Dessau-Roßlau erreicht. Der Bus kam direkt aus Warschau und brachte die Erwachsenen, Jugendlichen und Kinder in die Sporthalle des Berufsschulzentrums. Diese war am Freitagnachmittag binnen weniger Stunden als Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet worden.

Die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, wurden vom Zentralen Suchdienst des DRK registriert und mit Unterstützung des Städtischen Klinikums versorgt. Sie verbrachten die Nacht in der Notunterkunft.

Die meisten Flüchtlinge zogen bereits am Sonntagmorgen weiter. Sie wollten in andere deutsche Städte oder teilweise nach Frankreich zu Verwandten und Freunden. Zehn Flüchtlinge bleiben in Dessau. Für sie wurden, organisiert vom Sozialamt der Stadt, am Sonntag schon Wohnungen bereitgestellt. „Die Turnhalle ist nur der erste Anlaufpunkt“, sagte Dessau-Roßlaus Sozialdezernent Jens Krause.

Die Betten in der Notunterkunft wurden am Sonntagvormittag bereits für die nächsten Flüchtlinge vorbereitet. Foto: Thomas Ruttke

Wann die nächsten Flüchtlinge Dessau-Roßlau über organisierte Transporte erreichen, ist noch nicht bekannt. „Wir sind vorbereitet“, sagte Krause und kann dabei auf Unterstützung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Berufsfeuerwehr, des Klinikums, des Deutschen Roten Kreuzes und auch von Ehrenamtlichen bauen.