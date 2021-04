Kreuzung Kleinkühnauer Straße und Brambacher Straße wird ab Montag komplett saniert

Großkühnau - Am Montag, 12. April, beginnen in Großkühnau die Arbeiten für den grundhaften Ausbau der Kreuzung Kleinkühnauer Straße und Brambacher Straße, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet. Das hat das Tiefbauamt mitgeteilt.

Als erste vorbereitende Maßnahme wird eine ausreichende Vorflut zur Ableitung des anfallenden Regenwassers realisiert, bevor sich daran der Straßenbau anschließt. Zum Leistungsumfang dieser Teilmaßnahme gehören zudem der Bau einer Pumpstation und eines Regenrückhaltebeckens. Gleichzeitig erfolgt der den hydraulischen Erfordernissen entsprechende Ausbau des Weidebuschgrabens. Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird es temporäre Verkehrseinschränkungen der Straße „Neuer Acker“ geben. Die Sperrungen und Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Die betroffenen Anlieger werden durch den Baubetrieb mit Handzetteln dazu gesondert informiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Der zweite Bauabschnitt, der Ausbau der Straße im Kreuzungsbereich Kleinkühnauer Straße und Brambacher Straße, ist für das Jahr 2022 geplant.