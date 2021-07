Kreuz und quer durch das Schloss - Drei Tage der offenen Tür im Dessauer Georgium

Zu Tagen der offenen Tür wird vom Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juli, in das in den vergangenen zehn Jahren restaurierte Schloss Georgium eingeladen. Noch bevor dort die Werke der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau wieder einziehen und gezeigt werden, besteht für Interessierte an diesem Wochenende die Möglichkeit, die in langer Schließzeit sanierten leeren Ausstellungsräume in neuem Glanz zu betrachten.

Bei der Sanierung neu entstanden sind zusätzliche Ausstellungsräume im zweiten Obergeschoss sowie ein Fahrstuhl über alle drei Ausstellungsebenen. Neu ist der Zugang auf der Westseite, gegenüber des bisherigen Hauptportals auf der Ostseite, das laut Stadtverwaltung künftig nur noch ganz selten zu besonderen Anlässen geöffnet werden soll.

Geöffnet ist das Schloss zum kostenlosen Besuch am Freitag und Sonnabend jeweils von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Aufgrund der Pandemiebestimmungen zur Abstandswahrung in den relativ kleinen Sälen ist die maximale Besucherzahl zur gleichen Zeit auf 80 Personen beschränkt. Eine Maske zum Mund-und Nasenschutz ist erforderlich, Führungen sind am Wochenende nicht möglich.