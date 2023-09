Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Seit vielen Jahren tritt das Handwerk unter der Devise „die Wirtschaftsmacht von nebenan“ mit seiner Imagekampagne an die Öffentlichkeit. Am bundesweiten „Tag des Handwerks“ zeigt sich diese Wirtschaftsmacht besonders prominent. Die Kreishandwerkerschaft Anhalt Dessau-Roßlau lädt dazu am 8. September ab 13 Uhr zum „Brunnenfest zum Tag des Handwerks“ ein - unter dem Motto „Wir machen, was unser Land ausmacht!“