Krebsarznei aus Rodleben - Oncotec wird 25 und kündigt 50-Millionen-Euro-Investition an

Seit 25 Jahren besteht der Pharmafirma Oncotec im Pharmapark. Von einer kleinen Firma hat er sich zu einem großen Unternehmen mit über 300 Beschäfigten und über 40 Millionen Eur Umsatz entwickelt. Was als nächstes geplant ist.

dessau/MZ - Es muss ein merkwürdiges Treffen gewesen sein, damals 1994 oder 1995 im badischen Appenweiler. Jörg Hans, Chef der in Wedel bei Hamburg ansässigen Medac GmbH, war dorthin gereist, um mit Hartmut Klocke, seinerseits Chef der gleichnamigen Firmengruppe, über Geschäfte zu reden. Klocke erzählte, er habe „im Osten“ eine Firma gekauft, so richtig wisse er nicht, was er mit der anfangen solle, aber die mache „in steril“ und „ihr doch auch“.