Kreativ für die Heimatstadt: Dessau-Roßlauer haben 21 Ideen für die Zukunft entwickelt

Wohin steuert die Doppelstadt? Projektgruppen präsentieren am Samstag in der Elbe-Rossel-Halle ihre Vorschläge. Darüber darf disktuert werden.

Dessau-Rosslau/MZ/syk - Dessau-Roßlauer Bürger arbeiten an der Zukunft ihrer Stadt. Seit Herbst haben sie in mehreren Arbeitsgruppen Projektideen aus der Zukunftskonferenz weiterentwickelt, die im Oktober mit fast 100 Teilnehmern stattfand. In einer öffentlichen Veranstaltung am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 14 Uhr in der Roßlauer Elbe-Rossel-Halle werden nun die 21 Projektvorschläge präsentiert. Die Projektgruppen stehen für Erläuterungen und Rückfragen bereit. Ihre Ideen werden zu einem „Aktionsprogramm für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau“ zusammengefasst, das im Juli dem Stadtrat vorgelegt wird.