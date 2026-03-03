Für die Jubiläumsausstellung des Dessauer Bauhauses im ehemaligen Kaufhaus Zeeck wurde am Montag mit einem Kran ein ganz besonderes Exponat geliefert: eine Hainbuche. Was mit dem Baum dargestellt werden soll.

Kran hebt Baum in das Dessauer Kaufhaus Zeeck - Wieso das ein Impuls für die Buga 2035 sein soll

Der Baum „fliegt“ ein in das Dessauer Kaufhaus Zeeck.

Dessau/MZ. - Auf der Rückseite des Kaufhauses Zeeck schwebte am Montagmittag ein Baum in luftiger Höhe. Befestigt an einem Kran, wurde die etwa fünf Meter lange Hainbuche durch ein Fenster in die dritte Etage des Gebäudes transportiert. Der Baum ist Teil der Ausstellung „Algen, Schutt, CO2“ zum Jubiläum „100 Jahre Bauhaus in Dessau“, die am 28. März eröffnet wird.