Kraftstoff steht bei Dieben hoch im Kurs

Einmal tanken und abfahren: Die Zahl der Diebstähle von Benzin und Diesel ist in Dessau und Umgebung mit der drastischen Preisentwicklung angestiegen.

Dessau-Rosslau/MZ - Eigentlich ist es eine Sache von einer halben Minute: Aussteigen, Tanken, Einsteigen, Abfahren - ohne an der Tankstelle zu zahlen. In Dessau-Roßlau und Umgebung kommt das immer öfter vor, hatten Tankstellenpächter das Nachsehen. Dass der Diebstahl von Benzin und Diesel im Zusammenhang mit den auf hohem Niveau schwankenden Spritpreisen steht, hält Doreen Wendland, Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau, für sehr wahrscheinlich. Das deutschlandweite Phänomen macht um die Region Anhalt keinen Bogen. Ist der Sprit nicht bezahlbar, so wird er gestohlen.