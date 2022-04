Konzert für den Frieden: 10.000 Euro in Dessau für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt

Dessau/MZ - Was für eine stolze Summe! Am Ende sind es 10.000 Euro geworden, die durch das Benefizkonzert für den Frieden von Künstlern aus Dessau-Roßlau und der Region eingespielt worden sind. Das Geld soll nun in Form von Gutscheinen an ukrainische Flüchtlinge weitergereicht werden.

Nicht nur am 27. März selber sind zahlreiche Geldscheine und Münzen in die Spendenboxen auf dem Dessauer Marktplatz gewandert, stellen die Konzertorganisatoren Heike und Axel Huth dankbar fest. Auch danach war das Spendenkonto, das beim DRK-Kreisverband extra eingerichtet worden war, noch offen.

Mehr als 9.400 Euro waren auf dem Konto, die Stadtwerke Dessau haben die Summe aufgerundet

Vier Wochen nach dem Konzert wies der Kontostand zum Abschluss der Aktion 9.475,93 Euro aus, freut sich das Künstlerehepaar, das gemeinsam mit Unterstützung vieler Partner das Konzert auf die Beine gestellt hatte. Denn als Heike und Axel Huth Ende Februar die Bilder vom Überfall Russlands auf die Ukraine im Fernsehen sahen, ließ ihnen das keine Ruhe. „Wir können nicht untätig zuschauen“, sagten sie, wollten ihre Musik als „Waffe“ gegen den Krieg und als Statement setzen. Und erlebten eine überwältigende Resonanz. Nicht nur bei Künstlerkollegen.

Tolle Stimmung auf dem Marktplatz am 27. März zum Friedenskonzert, das auf Initiative von Heike und Axel Huth zustande kam. Foto: Thomas Steinberg

Die Stadtverwaltung, die Stadtwerke, die Initiative „Biker zeigen Herz“, das DRK Dessau und viele andere machten „unkompliziert mit“, wie Axel Huth noch heute staunt. Und unkompliziert machte Stadtwerkechef Thomas Zänger die Spendensumme spontan rund: 10.000 Euro!

Versprechen wird eingelöst: Jeder gespendete Cent soll in der Region bleiben

„Wir haben versprochen, jeder Cent, der durch das Konzert eingenommen wird, verbleibt in der Region“, sagt Axel Huth. Und dieses Versprechen lösen die Künstler nun ein. Von dem Geld werden 50-Euro- und 100-Euro-Gutscheine beim Discounter Poco Dessau erworben.

Die Gutscheine werden über das Sozialamt der Stadt an Geflüchtete aus der Ukraine weitergegeben, kündigt Sozialdezernent Jens Krause zum weiteren Prozedere an. So werde abgesichert, dass das Geld auch bei denen ankommt, für die es gesammelt wurde. DRK-Chef Ralf Zaizek lobt die Lösung: „Die Betroffenen bekommen etwas in die Hand und können sich Dinge, die sie benötigen, selbst besorgen.“

Axel und Heike Huth beim Konzert für den Frieden am 27. März auf dem Marktplatz in Dessau. Foto: Thomas Steinberg

Warum der Poco-Markt? „Ganz einfach, weil es hier alles gibt, was man für die Einrichtung einer Wohnung benötigt“, sagt Heike Huth zur Entscheidung. Ob es Kochtöpfe sind, Gardinen, Teppiche, Betten oder andere Möbel.

Wohnungen für Flüchtlinge sind pragmatisch eingerichtet - Gutscheine sollen helfen, dass sie zu einem richtigen Zuhause werden

Über die Spendenstelle der Stadt, erklärt Sozialdezernent Jens Krause, wurden aus der Bevölkerung sehr viele Haushaltsgegenstände abgegeben. „Die Menge reicht aber nicht aus“, stellt er fest. Zwar sind in allen Wohnungen Betten, Schränke, Kühlschränke vorhanden, doch „die meisten Wohnungen sind pragmatisch eingerichtet. Sie sollen aber zu einem Zuhause werden für die Flüchtlinge aus der Ukraine“. Hierbei, ist er sicher, werden die Spenden sehr helfen.

Mit Gutscheinen des Dessauer Poco-Marktes in Höhe von 50 und 100 Euro sollen Flüchtlinge aus der Ukraine bei der Einrichtung ihrer Wohnung in Dessau-Roßlau unterstützt werden. Foto: Thomas Ruttke

Derzeit sind in der Stadt 100 Wohnungen an Flüchtlinge aus der Ukraine übergeben worden. Rund 400 Menschen konnten versorgt werden. „Wir brauchen aber mindestens das Doppelte“, sagt Krause zur Herausforderung. Da das Sozialamt das Belegungsmanagement der Wohnungen führt, habe man auch den Kontakt zu den Ukrainern.

Sozialdezernent Krause: Dankbarkeit wird größer sein als die zusätzliche Arbeit für die Mitarbeiter im Sozialamt

Zuerst sollen von Gutscheinen Familien mit kleinen Kindern profitieren. „Ich weiß“, sagt Krause, „dass die Verteilung mit Mehrarbeit für die Mitarbeiter im Sozialamt verbunden ist. Doch am Ende wird die Dankbarkeit größer als die Arbeit sein.“