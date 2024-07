Prozess startet Ende Juli „König von Deutschland“ in Dessau wieder vor Gericht: Angeklagter will Haftstrafe verhindern

Am Landgericht in Dessau beginnt Ende Juli ein neuer Prozess gegen einen 58-jährigen Angeklagten, der sich in der Vergangenheit als Oberhaupt des so genannten „Königreichs Deutschland“ ausgegeben hat. Er soll in Wittenberg eine Landkreis-Mitarbeiterin getreten haben.