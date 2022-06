Kompromiss für Kaufland-Center in Dessau-Mildensee? Stadt lenkt im Streit um neue Mieter ein

Dessau/MZ - Die Stadtverwaltung will mit Kompromissvorschlägen doch noch einen Einzug der neuen Mieter ins Kauflandcenter ermöglichen und somit ein drohendes Aus des gesamten Centers in Mildensee durch den Auszug zweier Ankermieter abwenden. Das verdeutlichten am Dienstagabend zur Ortschaftsratssitzung in Mildensee der Leiter des Bauordnungsamtes, Christian Meister und Ingolf Schmidt vom Amt für Stadtentwicklung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<