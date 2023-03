Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Kommen und Gehen im MVZ in Dessau - Welche Praxis neu öffnet, wo noch Ärzte gesucht werden

Das Medizinische Versorgungszentrum in Dessau verfügt über 60 Arztsitze in 21 Fachrichtungen. Seit Mittwoch gibt es in der Stadt wieder eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis. Es gibt allerdings auch noch Engpässe.