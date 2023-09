Kommen Poller am Dessauer Marktplatz doch nicht? Verwaltung sieht Probleme bei Projekt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Weiter freie Fahrt durch die Zerbster Straße: Die ursprünglich für dieses Jahr geplante Polleranlage an vier Zugängen in der Innenstadt wird 2023 nicht mehr realisiert. Das sagte Dessau-Roßlaus Baubeigeordnete Jaqueline Lohde im Finanzausschuss in der vergangenen Woche.