Geburtstag im Landesarchiv Dessau Kollektives Gedächtnis von Anhalt wird 150 Jahre

Abteilung Dessau vom Landesarchiv Sachsen-Anhalt eidmet sich der Region Anhalt. Name trägt bei zur Identitätsstiftung. Landesarchiv und Stadtarchiv arbeiten erfolgreich im Verbund und an einem Standort im Alten Wasserturm in Dessau-Süd zusammen.