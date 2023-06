Einmal in der Woche, immer donnerstags, ist der Klub für Kinder und Jugendliche offen. Weshalb die Öffnungszeiten nicht bei allen Gästen auf gute Resonanz trifft.

Jugend in Dessau-Roßlau

IKinder und Jugendliche gestern im Kochstedter Klub, in dem Luftballons den einen Raum schmücken.

Kochstedt/MZ - Auf dem Grill braten Würstchen, die Tische sind ein wenig festlich gedeckt. Im Klub tummeln sich die Knirpse um den Billardtisch und die Heranwachsenden spielen Air Hockey. Mancher greift zum Kuchenbuffet. Alles scheint wieder in Butter im Jugendklub in der Kochstedter Winklerstraße. Nach einem Jahr Pause gab es dort am gestrigen Donnerstag einen Neustart.