Dessauer Stadtwerke bauen im Stadtgebiet acht Tankstellen. in Roßlau entsteht eine am Edeka-Markt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - In wenigen Tagen können die Autofahrer in Kochstedt Strom tanken. Die Dessauer Stadtwerke haben an der Bergstraße/Ecke Haidelausigker Weg an der Schnittstelle von Waldsiedlung und dem Altdorf zwei Parkplätze errichtet. Der Strom liegt dort inzwischen an. Es fehlt lediglich noch die Zapfsäule. Diese würde in wenigen Tagen installiert, bestätigte Dino Höll, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf MZ-Nachfrage.