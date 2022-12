Virtuelle Realität vor der Operation Klinikum Dessau testet neue VR-Brille - Können Patienten Angst und Schmerzen ausblenden?

Vor Operationen können Patienten am Städtischen Klinikum Dessau nun durch eine VR-Brille sehen und so Stress und Angst abbauen. Für einen Augenblick sind sie in einer computergenerierten Welt ohne Schmerzen und Sorgen.