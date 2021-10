Klinikum Desau findet einen Satelliten - Neuer Kooperationsvertrag soll Patientinnen helfen

Dessau/MZ - Fast zwei Jahre dauerte die Vorbereitung zur Gründung des Satellitenzentrums - und nun liegt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Städtischen Klinikums das positive Ethikvotum vor. Damit wurde nach Angaben aus dem Klinikum der Grundstein für eine neue Kooperation mit der Gemeinschaftspraxis Bohnsteen & Hendrich auf Studienebene gelegt.

Seit 2006 können onkologischen Patientinnen in der Frauenklinik unter Leitung von Chefarzt Hermann Voß neue Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen wissenschaftlicher Studien angeboten werden. Die Aufnahme der Gemeinschaftspraxis Bohnsteen & Hendrich als Satellitenzentrum stelle eine Bereicherung für das bisher bestehende Studienteam der Frauenklinik dar, so das Klinikum. Onkologische Patientinnen, welche in der Gemeinschaftspraxis versorgt werden, könnten nun von diesem zusätzlichen Angebot profitieren, in dem sie im Rahmen von Studien mit neuen Substanzen versorgt werden, ohne selbst im Klinikum betreut zu werden. Ein Arztwechsel sei nicht mehr erforderlich.

Ein weiterer Vorteil sei die unmittelbare Nähe der Praxis zum Klinikum in Dessau, es sind geraden einmal 700 Meter. Somit können auch weitere Leistungen, welche im Rahmen der Studie erforderlich sind, von einer Hand koordiniert und im Klinikum erbracht werden. Hierzu zählen unter anderem Leistungen der Apotheke, der Radiologie, der Nuklearmedizin und auch des Labors.