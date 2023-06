Kinder und Eltern freuen sich Klettergerüste, Schaukeln, neue Pflanzen - Stadt hat in Roßlau zwei Spielplätze aufgewertet

Die Roßlauer Familien freuen sich über die neu gestalteten Spielplätze im Bietheweg und An der Rietzke. Dennoch gibt es im Ort an einigen Stellen noch Handlungsbedarf. Was noch geplant ist.