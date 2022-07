Kleintransporter kippt auf A9 bei Dessau um - Fahrer hat großes Glück

Der Transporter wart am Freitag gegen 12 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs.

Dessau/Coswig/MZ - Auf der A9 in Richtung Berlin ist am Freitag gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz ein Transporter mit Anhänger umgekippt. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Unfalldienst am Montag mitgeteilt.

Der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters hatte gegen 12 Uhr die rechte Fahrspur befahren und war dann aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Leitpfosten touchiert. Beim Versuch, das Gespann wieder nach links auf die Hauptfahrbahn zu lenken, kam es ins Schleudern und kippte auf die Fahrerseite. Verletzt wurde niemand.

Der Verkehr konnte auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.