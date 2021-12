Kleintransporter frontal gegen Renault - Schwerer Unfall im Dessauer Süden

Dessau/MZ - In der Grazer Straße im Dessauer Süden hat es am Dienstagvormittag einen schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gegeben.

Die 41-jährige Fahrerin eines Renault Kleintransporter hatte gegen 11 Uhr die Wiener Straße aus Richtung Herrmann-Heller-Straße befahren und wollte nach rechts in die Grazer Straße abbiegen. Dabei kollidiert sie frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen Renault einer 77-jährigen Fahrerin. Diese war auf der Grazer Straße in Richtung Rudi-Richter-Straße unterwegs. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.