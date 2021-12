Kleintransporter fährt auf der A9 bei Köselitz auf Streufahrzeug auf - 63-Jährige leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch beim Fahrspurwechsel.

Dessau/MZ - In der Nacht zum Mittwoch hat es auf der A9 einen schweren Unfall mit einem Streufahrzeug gegeben. Das hat die Autobahnpolizei in Dessau mitgeteilt. Der Unfall hat sich kurz vor 4 Uhr zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Klein-Marzehns in Fahrtrichtung Berlin ereignet.

Die 63-jährige Fahrerin eines Kleintransporters Citroen hatte die rechte Fahrspur der A9 befahren und wollte auf die linke Fahrspur wechseln. Beim Fahrspurwechsel fuhr sie alledings auf ein in der mittleren Fahrspur fahrendes Streufahrzeug auf. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.