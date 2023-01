Lust auf Glühwein, Kräppelchen und mehr? Kleinster Wintermarkt öffnet am Donnerstag in Dessau-Nord

In der Coronazeit ist die Idee der kleinsten Wintermärkte bei Toni Wieser entstanden. Nun lebt die Idee, die erstmals im Dezember 2021 in Kochstedt umgesetzt wurde, in Dessau-Roßlau wieder auf.