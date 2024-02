Der Kleinkühnauer Ortschaftsrat hat Vorschläge für neues Bauland für Einfamilienhäuser im Ort zur Diskussion im Bauausschuss und Stadtrat vorgelegt. Die Kleingärtner der Sparten „Am Wald“ und „Bockslache“ sehen schon jetzt die Entwicklung ihrer Sparten in Gefahr.

Kleinkühnau will neue Baugebiete ausweisen - Zwei Kleingartenvereine sind sauer über Pläne

Der Kleinkühnauer Ortschaftsrat legt Vorschläge für neues Bauland im Ort zu Diskussion im Bauausschuss und Stadtrat vor. Von den Vorschlägen betroffen ist unter anderem die Gartensparte „Am Wald“ entlang der Reppichauer Straße in Kleinkühnau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinkühnau/MZ. - Kalt erwischt hat Nicole Michaelis, Vorsitzende des Kleingartenvereins „Am Wald“ entlang der Reppichauer Straße in Kleinkühnau, vor ein paar Wochen ein Bericht in der Zeitung über die Pläne, den Grund und Boden ihres Vereins langfristig in potenzielles Bauland umzuwandeln.