Sponsoring in Dessau-Kochstedt Kleines Fest geplant - Kochstedts alte Pumpe kann wieder Wasser aus Brunnen ziehen

Ein halbes Jahr war die öffentliche Pumpe vor der ehemaligen Poliklinik abgebaut, um sie von Rost zu befreien und wieder flott zu machen. Vergangenen Woche kehrte sie an ihren angestammten Platz zurück. Am Freitagabend, 4. August, gibt es am Brunnen von Kochstedt einen Umtrunk.