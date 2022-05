Kita-Streik in Dessau-Roßlau: Nur eine Einrichtung musste am Mittwoch schließen

Dessau/MZ - „Ruhig und geordnet“ sei derStreiktag am Mittwoch in den Einrichtungen des Dekita Eigenbetriebes abgelaufen, resümiert dessen Leiterin, Doreen Rach am Nachmittag. Lediglich die Kinderkrippe Bussi Bär habe ganztägig schließen müssen, alle anderen Einrichtungen seien mit reduzierten Öffnungszeiten über den Tag gekommen. In vier Einrichtungen sei die Notbetreuung notwendig gewesen, da zu wenige Erzieher für eine Regelbetreuung anwesend gewesen seien.