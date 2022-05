Kita-Streik in Dessau: Nur eine Einrichtung musste schließen

Dessau/MZ - „Ruhig und geordnet“ sei der gestrige Streiktag in den Einrichtungen des Dekita Eigenbetriebes abgelaufen, resümiert dessen Leiterin, Doreen Rach am Nachmittag. Lediglich die Kinderkrippe Bussi Bär habe ganztägig schließen müssen, alle anderen Einrichtungen seien mit reduzierten Öffnungszeiten über den Tag gekommen. In vier Einrichtungen sei die Notbetreuung notwendig gewesen, da zu wenige Erzieher für eine Regelbetreuung anwesend gewesen seien.

„Ich hatte mir gewünscht, dass uns die Einrichtungen über ihre Teilnahme am Streik vorab informieren, das haben sie getan“, freut sich Rach. Damit sei der Tag einigermaßen planbar gewesen. Wie viele Erzieherinnen der Dekita am Streik teilgenommen haben, wusste die Betriebsleiterin aber nicht zu sagen.

Verständnis für Forderungen, aber hadern mit dem Zeitpunkt

Laut GEW-Angaben waren am Mittwoch in Sachsen-Anhalt etwa 100 Kita-Beschäftigte in den Warnstreik getreten. Gefordert werden von der Gewerkschaft eine bessere Bezahlung und eine Entlastung der Beschäftigten, die durch Fachkräftemangel und Coronapandemie besonders belastet seien. „Prinzipiell habe ich großes Verständnis für das Ansinnen“, betont Doreen Rach. „Allerdings halte ich den Zeitpunkt nach den Coronaeinschränkungen und mitten in der Lösungssuche für die ukrainischen Flüchtlingskinder für schwierig.“ Denn letztlich gingen die streikbedingten Einschränkungen wieder zulasten der Eltern und Kinder. „Und die sind schon arg gebeutelt.“

Rach hofft nun auf einen schnellen Verhandlungserfolg der Tarifparteien. Damit die angekündigten längerfristigen Streiks nicht mehr notwendig werden. Am heutigen Donnerstag sind in Halle erstmal weitere halbtägige Warnstreiks geplant.